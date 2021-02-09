Etkili olan fırtınada gövdesinden kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine düştü
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Etkili olan fırtınada gövdesinden kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine düştü

09.02.2021 01:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 02:09

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bazı ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi, gövdesinden kırılan ağaçlardan biri, park halindeki aracın üzerine düştü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bazı ağaçlar fırtına nedeniyle devrildi, gövdesinden kırılan ağaçlardan biri, park halindeki aracın üzerine düştü.

Turgutlu'da dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar nedeniyle kent merkezinde ağaçlar devrildi.

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Parkı üzerinde bulunan ağaçlardan biri rüzgar nedeniyle gövdesinden kırılarak Atatürk Bulvarı üzerinde park halindeki 45 SB 900 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta ufak çapta hasar meydana gelirken itfaiye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Etkili olan fırtınada gövdesinden kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine düştü
Etkili olan fırtınada gövdesinden kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine düştü
Etkili olan fırtınada gövdesinden kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine düştü
Etkili olan fırtınada gövdesinden kırılan ağaç park halindeki aracın üzerine düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

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