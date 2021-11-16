Son dakika haber... Eski ortağını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski ortağını tabancayla bacağından vuran şüpheli, gözaltına alındı.

75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde demir kalıp üzerine faaliyet gösteren iş yerine gelen S.A. ile iş yeri sahibi E.G. (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından S.A yanında taşıdığı tabancayla E.G'yi bacağından yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.G. Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

S.A. polis ekiplerine teslim oldu. S.A. ile E.G'nin daha önce ortak iş yaptıkları öğrenildi.