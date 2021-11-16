Son dakika haber... Eski ortağını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Eski ortağını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski ortağını tabancayla bacağından vuran şüpheli, gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eski ortağını tabancayla bacağından vuran şüpheli, gözaltına alındı.

75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde demir kalıp üzerine faaliyet gösteren iş yerine gelen S.A. ile iş yeri sahibi E.G. (45) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesinin ardından S.A yanında taşıdığı tabancayla E.G'yi bacağından yaralandı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından E.G. Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

S.A. polis ekiplerine teslim oldu. S.A. ile E.G'nin daha önce ortak iş yaptıkları öğrenildi.

Son dakika haber... Eski ortağını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Eski ortağını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Eski ortağını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Eski ortağını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Eski ortağını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Eski ortağını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi | Evinde bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ve 2 kişi gözaltında

Son dakika haberi | Evinde bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ve 2 kişi gözaltında

 Bursa'da sokak ortasında eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, hastanede polis ekiplerine saldırdı

Bursa'da sokak ortasında eşine sözlü şiddet uygulayan şüpheli, hastanede polis ekiplerine saldırdı

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title