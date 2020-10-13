Manisa'da eski muhtar öldürüldü
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Manisa'da eski muhtar öldürüldü

13.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:52
Manisa'da eski muhtar öldürüldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi, motosikletiyle bağa gittiği sırada tabancayla öldürüldü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kişi, motosikletiyle bağa gittiği sırada tabancayla öldürüldü.

Tekeller yol kavşağında yerde hareketsiz bir kişinin yattığını görenler, jandarmaya ihbarda bulundu. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Baharlar Mahallesi'nin eski muhtarı Necati Yılmazer (62) olduğu tespit edildi.

Sabah saatlerinde motosikletiyle bağa gitmek için yola çıkan Yılmazer'in tabancalı saldırıya uğradığı belirlendi.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında olayla ilişkisi bulunduğunu belirledikleri U.T (22) ve A.T'nin (74) yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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