Manisa'da eşini falçatayla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor
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Manisa'da eşini falçatayla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor

Manisa'da eşini falçatayla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mikail O, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur Esra O. ve yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak ifade veren Esra O'nun annesi Cemile A, olay günü kızının evine yaklaştığında sesler duyduğunu belirterek, "Kızım, 'Anne beni kurtar' diye bağırdı. Damadım, kızımın boynunu kesmeye çalışıyordu. Ben de sakince 'Oğlum bırak' dedim. O esnada kızı bıraktı. Kızımı pencereden çıkardım. Kızımı kendim kurtardım. Kızımı gözümün önünde bıçakladı." dedi.

"Üç gün önce bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi"

Esra O. da eşinden sürekli şiddet gördüğünü iddia etti.

Olay günü boşanmak istediğini söyleyince de tehdit ettiğini anlatan Esra O, "Üç gün önce bana cezaevinden aşk mektupları gönderdi. Madem ben aldattıysam neden boşanmıyor, neden aşk mektupları gönderiyor, göndermesin. Cezası neyse alsın istiyorum" diye konuştu.

Sanık Mikail O. ise iddiaları reddederek, eşini bıçaklamadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Olay

Geçen yıl 20 Kasım'da Saruhanlı ilçesinde yaşayan Mikail O'nun, tartıştığı eşi Esra O'nun boğazını 3 çocuğunun önünde falçatayla kestiği iddia edilmişti. Yaralanan kadın olay yerine gelen anne ve babası tarafından kurtarılmış, kaldırıldığı Manisa Şehir Hastanesi'nde boğazına dikiş atılmıştı. Gözaltına alınan Mikail O. ise sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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