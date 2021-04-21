MANİSA'DA ERKENCİ KİRAZ HASADI BAŞLADI
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MANİSA'DA ERKENCİ KİRAZ HASADI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa'da erkenci kiraz hasadı başladı (2)KİLOSU 500 LİRADAN SATILDIManisa'nın Şehzadeler ilçesinin Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki sezonun ilk kirazı alıcısını buldu.

Manisa'da erkenci kiraz hasadı başladı (2)

KİLOSU 500 LİRADAN SATILDI

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki sezonun ilk kirazı alıcısını buldu. Vali Yaşar Karadeniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk ve Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'ın da katıldığı törenle, sezonun ilk kirazı satıldı. Çiftçi Yavuz Tun'un hasat ettiği 70 kilo kirazı, kilosu 500 liradan tüccar İbrahim Bodur satın aldı. Vali Yaşar Karadeniz de üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

MANİSA'DA ERKENCİ KİRAZ HASADI BAŞLADI
MANİSA'DA ERKENCİ KİRAZ HASADI BAŞLADI
MANİSA'DA ERKENCİ KİRAZ HASADI BAŞLADI
MANİSA'DA ERKENCİ KİRAZ HASADI BAŞLADI
MANİSA'DA ERKENCİ KİRAZ HASADI BAŞLADI
MANİSA'DA ERKENCİ KİRAZ HASADI BAŞLADI
MANİSA'DA ERKENCİ KİRAZ HASADI BAŞLADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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