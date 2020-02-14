Manisa'da erken final

14.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:59

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana şampiyonluk için çekişen Manisa Futbol Kulübü ve Yılport Samsunspor, yarın liderlik maçında karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele saat 13.30'da oynanacak. Şampiyonluk düğümünü çözecek erken final olarak görülen karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 10, kale arkası ve misafir tribünler 5 TL olarak açıklandı. Konuk Samsunspor taraftarlarına stadyum kapasitesi gereği 137 kişilik yer ayrıldı.

Bilet hasılatı Manisa ve ilçelerinde meydana gelen depremlerden mağdur olan vatandaşlara aktarılacak. Bu sezon Türkiye'deki profesyonel liglerin galibiyet ve puan rekorunu kırıp rakiplerine büyük fark atan iki ekipten Samsunspor, 55 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Rakibinin 6 puanlık farkı kapatıp önüne geçmesine engel olamayan Manisa FK ise 53 puanla koltuğu geri alma peşinde. Manisa FK'da teknik direktör Cihat Arslan, taraftarlarının desteğiyle şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

- Manisa