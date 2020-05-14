Manisa'da Engelliler Haftası nedeniyle özel sporculara anonslu kutlama Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan özel sporcuların Engelliler Haftası'nı, süsledikleri araçlarla evlerinin önüne gidip isimlerini anons ederek kutladı.

Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan özel sporcuların Engelliler Haftası'nı, süsledikleri araçlarla evlerinin önüne gidip isimlerini anons ederek kutladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda kentteki "özel sporcuları" unutmayan Müdürlük, engelli sporculara bir jest yaptı.

Bir minibüs ve kamyoneti süsleyen Müdürlük çalışanları, kentteki özel sporcuların adreslerine hareket etti.

Sporcuların evlerinin önünden isimlerini anons eden görevliler, "Koronavirüs bile sizleri sevmemize engel değil. Sizleri seviyoruz." mesajını paylaştı, kapılarına giderek Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Yapılan jestle oldukça mutlu olan sporcular, çevredeki vatandaşların da alkışı ve moral desteğini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyonla hem Engelliler Haftası'nı kutlamak hem de özel sporculara moral vermek istediklerini belirtti.

Öztürk, özel sporcuların ulusal ve uluslararası alanda elde ettikleri başarılarıyla herkese ilham kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Engelliler Haftası nedeniyle böyle bir organizasyon yapmayı planladık. Neşe içinde geçen, anlam yüklü, güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Bu organizasyonla kardeşlerimizi mutlu etmeyi ve onlara moral aşılamayı amaçladık. Sadece bir gün değil her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Sporcular ve ailelerinden teşekkür

Özel sporcular, anlamlı haftada kendilerini yalnız bırakmadığı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ekiplerine teşekkür etti.

Sporcuların aileleri de çocuklarına yapılan sürprizle çok mutlu olduklarını, kendilerini ve çocuklarını düşünen bakanlık personeline şükranlarını sundu.

Kaynak: AA