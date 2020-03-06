Manisa'da engelli gence destek

06.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:02

Manisa'da engelli genç kızın güzellik salonunda cilt ve saç bakımı yaptırma isteği Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından gerçekleştirildi.

Gazetecilere açıklama yapan Akın, ilçede yaşayan işitme ve zihinsel engelli 23 yaşındaki bir kızın isteğini öğrenince hareket geçtiklerini, ilçedeki bir güzellik merkezinin de desteğiyle genç kızın dileğini yerine getirdiklerini bildirdi.

Güzellik Salonu Müdürü Öznur Ceylan da bu talebi memnuniyetle yerine getirdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA