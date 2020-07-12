Manisa'da engelli çocuğun "çöp kamyonuna binme" hayali gerçeğe dönüştü Manisa'nın Yunusemre ilçesinde belediye ekipleri, zihinsel geriliği bulunan Burak Karaca'nın çöp kamyonuna binme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde belediye ekipleri, zihinsel geriliği bulunan Burak Karaca'nın çöp kamyonuna binme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Yunusemre Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mental retardasyonu (zihinsel gerilik) bulunan 14 yaşındaki Burak Karaca'nın babası Şahin Karaca, belediye yetkililerini arayarak oğlunun çöp kamyonlarını çok sevdiğini ve binmek istediğini iletti.

Belediye ekipleri, Burak ve babasını evinden alarak belediye şantiyesinde çöp kamyonuna bindirerek gezdirdi.

Çöp kamyonuna binen Burak'ın mutluluğu yüzünden okunurken baba Şahin Karaca, yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA