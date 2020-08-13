Manisa'da emlakçı dükkanında tarihi eser ele geçirildi Manisa'nın Salihli ilçesinde bir emlakçı dükkanına düzenlenen operasyonda, Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen el dokuma halı ve tarihi ahşap kapı ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir emlakçı dükkanına düzenlenen operasyonda, Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen el dokuma halı ve tarihi ahşap kapı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında Eski Cami Mahallesi'ndeki bir emlakçıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

N.C. (65), F.M. (22) ve E.M'ye ( 23) ait iş yerinde yapılan aramada, Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen el dokuma halı ve ahşap kapı ele geçirildi.

3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA