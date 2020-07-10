Manisa'da eline korkuluk demiri saplanan çocuk kurtarıldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde evinin bahçesinde oynarken eline demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
10.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:50
Manisa'nın Salihli ilçesinde evinin bahçesinde oynarken eline demir korkuluk saplanan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sarıpınar Mahallesinde evlerinin bahçesinde oyun oynayan Halil Yıldız'ın (10) eline bahçe kapısının korkuluğu saplandı.
Babası Zeki Yıldız'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, demir kapıdan korkuluğu kesti.
Salihli Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Halil Yıldız'ın elindeki demir parçası çıkarıldı.
Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA