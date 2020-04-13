Manisa'da elindeki bıçakla üst geçidi kapatan şahıs gözaltına alındı
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Yunusemre, Manisa, Polis, 3. Sayfa

Manisa'da elindeki bıçakla üst geçidi kapatan şahıs gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde elindeki bıçakla yaya üst geçidini kapatarak tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

13.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:43
Manisa'da elindeki bıçakla üst geçidi kapatan şahıs gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde elindeki bıçakla yaya üst geçidini kapatarak tehditler savuran şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde elinde bıçakla çıkan Bayram K. yaya geçidini kullanmak isteyen vatandaşlara izin vermeyerek tehditler savurdu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. İkna edilmeye çalışılan Bayram K. yanına kimseyi yaklaştırmadı. "Yaklaşırsanız sizi de yaralarım. Buraya vali gelecek, belediye başkanı gelecek. Ben öyle inerim" şeklinde tehditler savuran ve taleplerde bulunan Bayram K., yaklaşık 20 dakika sonra polis ekipleri tarafından ikna edildi. Bayram K., ikna edilmesi sonrası olay yerinde bekletilen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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