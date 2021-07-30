Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Nişancıpaşa Mahallesi, Uzunyol Caddesi'ndeki bir apartmanın elektrik panosu, ilk belirlemelere göre aşırı yüklenme nedeniyle patladı.

Patlamanın etkisiyle binanın girişinde çıkan yangın nedeniyle apartman boşluğunu dumanla doldu kapladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Apartman sakinleri de binadan tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

Son dakika haberi... Öldürülen Canan'ın kardeşi: Ablam, evli olduğunu öğrendiğinde kurtulmak istemişti
Son dakika haberi... Öldürülen Canan'ın kardeşi: Ablam, evli olduğunu öğrendiğinde kurtulmak istemişti
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Oğlu tarafından dövülüp rehin alınan kadını polis kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Haydar Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Altun Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa'da elektrik panosundan çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:46:26. #1.15#

title