Manisa'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'nde S.Ü'ye (37) ait evin inşaatında çalışan Erdal Acar (45) elektrik akımına kapıldı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Acar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Erdal Acar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine götürüldü.
Jandarma tarafından gözaltına alınan inşaat sahibi S.Ü. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram