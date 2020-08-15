Manisa'da elektrik akımına kapılan genç işçi ağır yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik akıma kapılan genç işçi ağır yaralandı.
15.08.2020 23:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:07
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde elektrik akıma kapılan genç işçi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gıda üretimi yapan bir fabrikanın tadilatında çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki Ümit Üner, elektrik akımına kapıldı.
Elektrik akımına kapılan Üner'i iş arkadaşları kurtardı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Üner'i Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Üner, buradan Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
Kaynak: AA