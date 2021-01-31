Manisa'da elektrik akımına kapılan at telef oldu, binicisi şans eseri kurtuldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde atla gezintiye çıkan İbrahim Kayısı'nın elektrik akımına kapılan atı telef oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde atla gezintiye çıkan İbrahim Kayısı'nın elektrik akımına kapılan atı telef oldu.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Kayısı (70) ve bir arkadaşı Rahvan At Yarışları'na hazırladıkları atlarıyla Turgutlu Ovası'nda gezintiye çıktı.

Bölgedeki yol üzerindeki su birikintisinden atıyla geçmek isteyen Kayısı'nın atı elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Atın üzerindeki eyer ve ayaklarındaki lastik çizmeler sayesinde şans eseri yaralanmadan kurtulan Kayısı'yı, arkadaşı bölgeden çekerek kurtardı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen elektrik dağıtım firması ekipleri kısa sürede elektrik arızasını onardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen