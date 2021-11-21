Manisa'da el yapımı patlayıcı atılan evde maddi hasar meydana geldi - Haberler
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Manisa'da el yapımı patlayıcı atılan evde maddi hasar meydana geldi

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da el yapımı patlayıcı atılan evde maddi hasar meydana geldi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde el yapımı patlayıcı atılan evde maddi hasar oluştu.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde el yapımı patlayıcı atılan evde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesi 305 Sokak'taki bir eve kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlama sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri, çevrede inceleme yaptı. Ekipler, patlayıcının parçalarını detaylı incelemek üzere emniyete götürdü.

Yaralanan olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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