Manisa'da ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir ekmek fırınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Hamzabeyli mahallesinde V.A'nın (37) işlettiği ekmek fırınının bacasında çıkan yangın, büyüyerek işletmeyi sardı.
İhbar üzerine adrese jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 6 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.
Yangın nedeniyle fırında büyük ölçüde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram