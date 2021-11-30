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Manisa'da ekipler fırtınaya karşı gece gündüz sahada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da ekipler fırtınaya karşı gece gündüz sahada

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, Manisa'nın büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli fırtına karşısında herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için saha kontrollerini ve çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri, Manisa'nın büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli fırtına karşısında herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için saha kontrollerini ve çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşlardan fırtına dinene kadar gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'da etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm ekipleriyle saha kontrollerine ve çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Ekipler, fırtınadan dolayı devrilen ağaçlar ve uçan çatılara hızlı bir şekilde müdahale ederek gerekli önlemleri aldı. MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri de olası bir sağanak yağışta su taşkınlarının yaşanmaması için kanalizasyon hatlarının ve yağmursuyu ızgaralarının temizlik işlemlerine aralıksız olarak devam ediyor.

"Can güvenliği için gerekli olmadıkça dışarda bulunmayın"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın büyük bir bölümünde etkili olan şiddetli fırtınanın herhangi bir mağduriyet yaşatmaması için tüm ekiplerin görev başında olduklarını belirterek, "Hemşerilerimizin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki saha ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için sahadaki kontrollerini ve çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan ekiplerimize görevinde başarılar diliyorum. Vatandaşlarımızdan da can güvenlikleri için gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istiyorum" açıklamasında bulundu. - MANİSA

Manisa'da ekipler fırtınaya karşı gece gündüz sahada

Manisa'da ekipler fırtınaya karşı gece gündüz sahada

Manisa'da ekipler fırtınaya karşı gece gündüz sahada

Manisa'da ekipler fırtınaya karşı gece gündüz sahada

Manisa'da ekipler fırtınaya karşı gece gündüz sahada

Manisa'da ekipler fırtınaya karşı gece gündüz sahada

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