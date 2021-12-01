Manisa'da ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle giren kişi yakalandı - Haberler
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Manisa'da ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle giren kişi yakalandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'da ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle giren kişi yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, motorlu taşıtlar sınavına kulaklık, kamera ve mobil modem düzeneği ile giren bir kişi yakalandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, motorlu taşıtlar sınavına kulaklık, kamera ve mobil modem düzeneği ile giren bir kişi yakalandı.

Hafta sonu düzenlenen motorlu taşıtlar sınavına Manisa Lisesi'nde giren bir kişinin durumundan şüphelenen salon görevlileri, durumu polise bildirdi.

Sınav salonuna gelen polis ekipleri, A.N.P'nin (18) üzerinde yaptığı aramada kıyafetinin içine gizlenmiş kamera, kulaklık, mobil modem ve bağlantı kabloları ele geçirdi.

A.N.P. hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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