Manisa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Manisa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Manisa'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sahte alkolden zehirlenme belirtisiyle sağlık kurumuna başvurmasının ardından, sahte içki imal edildiği öne sürülen bir iş yerine baskın düzenledi.

Yapılan aramada satışa hazır 51 litre sahte alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K, M.Ç. ve S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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