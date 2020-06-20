Manisa'da duvarı yıkılan binanın çatısında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
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Manisa'da duvarı yıkılan binanın çatısında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde duvarı çöken binanın çatısında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Manisa'da duvarı yıkılan binanın çatısında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
20.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:32

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde duvarı çöken binanın çatısında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir araç kiralama şirketinin otopark ve ofisinin bulunduğu binanın dış duvarı yıkıldı.

Firma çalışanlarından Yusuf Akgün (57), hasarı kontrol etmek amacıyla, merdiven dayayarak çatıya çıktı.

Duvarın merdiven dayanan bölümü de çökünce Akgün çatıda mahsur kaldı. Çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Akgün'ü kurtardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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