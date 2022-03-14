Manisa'da duvara çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetin duvara çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetin duvara çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Mehmetçik Caddesi'nde Rahim Çakmak'ın (52) kullandığı 45 E 3383 plakalı kamyonet, refüjü aşarak karşı şeride geçip duvara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Tolga Yaşayan, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Serkan Özcan - Güncel