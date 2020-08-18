HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Manisa'da düşük kalite üzümde alımlar başladı

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde sumalık adı verilen düşük kalite üzümlerde alım geçtiğimiz yıllara göre 15 gün erken başladı.

Manisa'da düşük kalite üzümde alımlar başladı
18.08.2020 11:00 | Son Güncelleme: 18.08.2020 11:04

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde sumalık adı verilen düşük kalite üzümlerde alım geçtiğimiz yıllara göre 15 gün erken başladı. Kilogramı 90 kuruşa yapılan alımlarda üreticiler fiyatların düşük olmasından şikayet etti.

Manisa'nın Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde üzüm hasadı öncesi ve sonrasında bağlarda yapılan temizlik çalışması sonucunda kalitesi düşük üzümler sumalık adı verilerek ayrılıyor. Başta alkol üreten fabrikaların büyük ilgi gösterdiği sumalık üzüm alımları, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerinde yaşanan doğal afetler nedeniyle bu yıl 15 gün erken başladı. Başta Sultaniye olmak üzere çeşitli türlerdeki sumalık üzümlerin kilosu 90 kuruştan satılıyor. Dünyaca ünlü Sultaniye üzümün başkenti olarak bilinen Alaşehir'de sumalık üzüm fiyatları üreticileri memnun etmedi. Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle sıkıntılar yaşayan üzüm üreticisi bu yıl yaşanan doğal afetler nedeniyle üzümde istenilen kaliteyi yakalayamadı.

Çıkma üzüm fiyatlarının bu yıl düşük olduğunu belirten üzüm alıcısı Halil Garipoğlu, "Bu sene yaşanan doğal afetlerden dolayı sumalık üzüm hasadı 15 gün önce başladı. Şu an çıkma üzümleri 90 kuruştan alıyoruz. Günlük 150 tona kadar çıkma üzüm alabiliyoruz" diye konuştu.

Bu yıl yaşanan doğal afetlerden dolayı beklenen kalitenin yakalanamadığını belirten üzüm üreticisi Ali Doğan, "Bu sene yaşanan doğal afetlerden dolayı üzümcülerimiz mağdur oldu. Maliyetler çok yüksek, mazot pahalı, ilaç pahalı. Üzümler hep çıkma üzüm olarak dökülüyor. Çıkma üzümün kilosu 90 kuruş, oysa bir kilo üzümün maliyeti 2 lirayı geçiyor. Bu sene üzüm fiyatları maliyetleri kurtarmıyor. Üzümcülerimize devlet büyüklerimiz destek olursa çok iyi olur" dedi.

Üzüm sezonunun başlamasıyla, özellikle ürününü yaş satmak isteyen üreticilerin kaliteyi arttırmak için bağlarında temizlik yapmaları gerektiğini vurgulayan Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk ise şunları söyledi:

"Yaş üzüm alıcısı bağ alanına girdiği zaman üzümün albenisini görmesi gerekir. Ayıca halk arasında, 'artık üzüm' ya da 'şaraplık' olarak olarak değerlendirilen kalitesi düşük üzümlerin ayıklanması gerekir. Ayıklanan bu üzümler yaş satmaya ve kurutmaya uygun olmayabilir. Bu üzümler şaraplık olarak değerlendiriliyor. Alaşehir ve çevresinde yetiştirilen Sultaniye üzümün sofralık ve kurutmalıktan sonra geriye kalan üzümler de suma fabrikalarına işlenir ve alkol yapımında kullanılır. Başta Alaşehir olmak üzere, Sarıgöl, Salihli gibi bölgelerde şaraplık üzüm alıcıları alımları sürdürmektedir. Şaraplık olarak kesilen üzümler Alaşehir Suma Fabrikası ile İzmir ve Afyon gibi merkezlerdeki suma fabrikalarında işlenmekte."

Bölgede yaşanan doğal afetlerden ve küresel ısınmalardan dolayı rekoltenin düştüğünü belirten Türk, "Buna bağlı olarak üzüm fiyatları gerek kuru üzümde, gerek yaş üzümde gerekse çıkma üzümlerde tavan yapmıştır. Bu da bölge halkımız için iyi bir avantajdır" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Güncel
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Güncel
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı Güncel
Karantinada olması gereken çiğ köfteci satış yaparken yakalandı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik Güncel
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı Güncel
Şemsiyesiz dışarı adım atmayın! Meteoroloji'den 5 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Fahrettin Koca, 21 Eylül'ü işaret edip mesajı verdi: Çocuklara bunu çok gören var mı?
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Mersinli vatandaş, hatalı basım 100 lira için koleksiyonerlerden teklif bekliyor
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Galerilerin satılık ve kiralık araçları yol ve kaldırım üstüne park etmesi yasaklandı
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Cilt kanseri olduğu için güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Salih'in tedavisi başladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan bakkalı, mahalleli linç etti
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Kuyumcuyu dolandırmak istedi, foyası ortaya çıkınca nasıl kaçacağını şaşırdı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Temizlik işçisi, çöpte bulduğu parayı polise teslim etti
Temizlik işçisi, çöpte bulduğu parayı polise teslim etti
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Yamaç paraşütü yapan gençlerin karşısına polis helikopteri çıktı
Kuyumcu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu
Kuyumcu soygununda çalınan altınlar, bahçede gömülü bulundu
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Bankaların borç alabilme limitleri yarıya düşürüldü
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan TL için yeni hamle: Bankaların borç alabilme limitleri yarıya düşürüldü
Beşiktaş'ın forvetteki önceliği Ze Luis! Patrick Schick yedekte bekliyor
Beşiktaş'ın forvetteki önceliği Ze Luis! Patrick Schick yedekte bekliyor
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Yolda yürürken başına kedi düşen adam hastanelik oldu! O anlar kamerada
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de ilk takımlar kuruldu! Seçimlerde yarışmacılar birbirine girdi
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,39'dan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın Şükran Ovalı
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Manisa'da düşük kalite üzümde alımlar başladı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 11:19:42. #1.15#
title