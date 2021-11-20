Manisa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi.

İzmir Manisa kara yolu Sabuncubeli mevkisindeki polis uygulama noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu.

Otomobilde yapılan aramada 2 bin 500 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 fişek ele geçirildi.

Otomobildeki Y.F. ve E.G gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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