Manisa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
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Manisa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

17.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:42
Manisa'da durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı motosikletli asayiş timleri, devriye görevi sırasında Evrenli Mahallesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada 5,58 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.D. (35) ve R.D. (39) ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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