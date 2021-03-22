Manisa'da durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
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Manisa'da durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

22.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:52
Manisa'da durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları istihbarat çalışması üzerine 45 Z 5906 plakalı araçta uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı.

Aracı takip ederek Akkeçili Mahallesinde durduran ekipler, yaptıkları aramada bagaj kısmında yaklaşık 200 gram kubar esrar maddesi ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi, E.T. (25) ve S.K'yı (25) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmada işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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