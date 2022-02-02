Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta uyuşturucu bulundu.

Kabazlı Mahallesi'nde 45 AHH 444 plakalı araç sürücüsü C.Ö'nün araç içerisinde uyuşturucu kullandığı istihbaratı üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timleri aracı durdurdu.

Araç içerisinde ve C.Ö'nün üst aramasında 3 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 10 gram kenevir tohumu, bir sentetik ecza maddesi, bir tabanca, bir şarjör, 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.Ö, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.