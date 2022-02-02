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Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı...

SALİHLİ, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde araç içerisinde uyuşturucu kullanıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kabazlı Mahallesinde 45 AHH 444 plakalı araç sürücüsü C.Ö.'nün araç içerisinde uyuşturucu kullandığı istihbaratı üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Salihli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Durdurulan araç içerisinde ve C.Ö.'nün üst aramasında 3 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı, 10 gram kenevir tohumu, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet 9 mm tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.Ö., ifadesinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Salihli, Tragger, Manisa, 3. Sayfa, Haber

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