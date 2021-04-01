Manisa'da durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otomobilde, 360 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir otomobilde, 360 gram uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları bir otomobilde yaptığı aramada 300 gram esrar ile 60 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Otomobildeki K.E. ile S.S, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram