MANİSA'DA DURDURULAN ARAÇTA TARİHİ İKONALAR ELE GEÇİRİLDİ

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde ihbar üzerine durdurulan aracın bagajındaki inşaat malzemelerin arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona (dini tablo) ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri şehir dışından Manisa'ya tarihi ikonaların getirilerek aracı vasıtasıyla yurtdışına satılacağı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, takibe aldığı aracı Manisa girişinde durdurdu. Yapılan incelemede aracın bagaj kısmında bulunan inşaat malzemeleri arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan şüpheliler Y.Ş. ve İ.Ş. emniyete götürülürken işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.