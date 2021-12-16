Son dakika haberleri... Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi; 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri... Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi; 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona (dini tablo) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona (dini tablo) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından kente tarihi ikonaların getirilip, aracı vasıtasıyla yurt dışına satılacağı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldığı aracı Manisa girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada bagaj kısmında bulunan inşaat malzemelerinin arasına gizlenmiş 5 adet tarihi ikona ele geçirildi, şüpheli Y.Ş. ve İ.Ş. ise gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Son dakika haberleri... Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi; 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi; 2 gözaltı

Son dakika haberleri... Manisa'da durdurulan araçta tarihi ikonalar ele geçirildi; 2 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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