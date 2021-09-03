Manisa'da durdurulan araçta 821 gram metamfetamin ele geçirildi
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Manisa'da durdurulan araçta 821 gram metamfetamin ele geçirildi

Manisa'da durdurulan araçta 821 gram metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 821 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 821 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Şehzadeler ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 2 parça halinde 821 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Manisa'da durdurulan araçta 821 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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