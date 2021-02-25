Manisa'da durakta bekleyen kadını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı
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Manisa'da durakta bekleyen kadını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

25.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:00
Manisa'da durakta bekleyen kadını tüfekle öldürdüğü iddia edilen kişi yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde durakta servis beklediği sırada Semiha Peker'i öldürdüğü iddia edilen zanlı Kula'da yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde durakta servis beklediği sırada Semiha Peker'i öldürdüğü iddia edilen zanlı Kula'da yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'taki cinayetin ardından olayda kullandığı hafif ticari aracı ve tüfeği Salihli'de yol kenarında bırakarak kaçan cinayet zanlısı Y.K'nin (43) Kula ilçesine geldiğini belirledi.

Zanlıyı takibe alan ekipler, Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde saklanmak amacıyla yer aradığı tespit edilen şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Kula Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay

23 Şubat'ta Salihli'de çalıştığı tavuk eti işleme fabrikasına gitmek için Şehitler Mahallesi'ndeki durakta servis beklemeye başlayan Semiha Peker'e (33) durağa yaklaşan 45 EL 605 plakalı araçtan tüfekle ateş edilmiş, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Bir çocuk annesi Semiha Peker'in cenazesi, doğum günü olan 24 Şubat'ta toprağa verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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