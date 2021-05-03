Manisa'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı polis aracına çarpınca yakalandı
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Manisa'da "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı polis aracına çarpınca yakalandı

Manisa'da 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı polis aracına çarpınca yakalandı
Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı kovalamaca sonucu polis aracına çarpınca yakalandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı kovalamaca sonucu polis aracına çarpınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda ekipler, Yenimahalle Fırat Caddesi'nde 45 ADL 632 plakalı motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi.

İhtara uymayan sürücü ile polis arasında ara sokaklarda uzun süren kovalamaca yaşandı. Motosiklet, Süleyman Demirel Bulvarı'nda önlem alan polis aracına çarpınca sürücüsü Ş.Y. ile arkadaşı M.N.Ü. yola savruldu.

Gözaltına alınan zanlılara, araç plakasını kapatmak, "dur" ihtarına uymamak, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kamu malına zarar vermek suçundan işlem yapıldı.

Ş.Y. ile M.N.Ü. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Yıldırım

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