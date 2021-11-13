Manisa'da düğünde çıkan "yan baktın" kavgasında 1 kişi öldü - Haberler
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Manisa'da düğünde çıkan "yan baktın" kavgasında 1 kişi öldü

AA / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel
Manisa'da düğünde çıkan

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde "Neden yan baktın?

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir düğünde "Neden yan baktın?" sözüyle başlayan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Albayrak Mahallesi'ndeki Dereli Sokak'ta dün akşam düğüne katılan 2 kişi arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyen kavgada iki aile birbirine girdi. Kavgayı ayırmaya çalıştığı belirtilen Mehmet Ali Aydın (41) bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Aydın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Aydın'ı bıçakladığı iddia edilen C.T'nin de aralarında olduğu 12 kişiyi gözaltına aldı.

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AA / Kamil Tekmen - Son Dakika Haberleri

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