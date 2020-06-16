Manisa'da dubleks evde çıkan yangın hasara neden oldu Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir sitedeki dubleks evde çıkan yangında, üst kat kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir sitedeki dubleks evde çıkan yangında, üst kat kullanılamaz hale geldi. Güzelyurt Mahallesi'ndeki Mevlana Sitesi'ndeki bir dubleks evin üst katında yangın çıktı. Evde bulunan Tevfik İnci'nin (74) haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, yangını yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürdü. Yangını haber alarak iş yerinden gelen Tevfik İnci'nin eşi Hanife İnci (52) fenalık geçirdi. İnci'ye sağlık ekipleri müdahale etti. Kaynak: AA