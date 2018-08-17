Manisa'da Drone Destekli Trafik Kontrolü

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ve polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğunu nedeniyle drone destekli denetim yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kula Bölge Trafik ekipleri, İzmir-Ankara yolundaki Kula ilçesinde bulunan Esenyazı Mahallesi yol kavşağı mevkisinde drone ile yol kontrolü yaptı.

Suç ve suçlularla mücadelede teknolojik imkanlardan yararlanan jandarma ve polis ekiplerinin havadaki gözü drone oldu.



Ekipler bayram öncesi güvenlik önlemlerini artırarak, drone ile havada denetim yaparken, araçların durdurulduğu noktalarda ise araçtakilere kimlik kontrolü yapıldı.

Uygulamalarda sürücülerin emniyet kemerlerini takması konusunda ikaz eden ekipler, sürücülere bayram şekeri ikramında bulundu.

Drone ile tespit edilen olası şüpheli bir durumda ise bölgeye devriye ekip gönderiliyor.