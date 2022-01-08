Drone destekli trafik denetimi yapıldı

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'da drone ile yapılan trafik denetimlerinde 33 araç sürücüsüne ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla Manisa- Akhisar kara yolunda drone destekli uygulama yaptı.

Uygulamada, emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan ve cep telefonu kullanan kişiler drone ile tespit edildi.

Kontrol noktasında ekiplerince durdurulan araçlardan kurallara uymayan 33 sürücüye cezai işlem uygulandı.