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Drone destekli trafik denetimi yapıldı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel

Manisa'da drone ile yapılan trafik denetimlerinde 33 araç sürücüsüne ceza kesildi.

AKHİSAR, MANİSA (AA) - Manisa'da drone ile yapılan trafik denetimlerinde 33 araç sürücüsüne ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla Manisa- Akhisar kara yolunda drone destekli uygulama yaptı.

Uygulamada, emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan ve cep telefonu kullanan kişiler drone ile tespit edildi.

Kontrol noktasında ekiplerince durdurulan araçlardan kurallara uymayan 33 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Drone destekli trafik denetimi yapıldı

Drone destekli trafik denetimi yapıldı

Drone destekli trafik denetimi yapıldı

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