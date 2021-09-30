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MANİSA'DA 'DOMAT VE TEKİR' ZEYTİNİ HASADI BAŞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli sofralık ve yağlık zeytin üretim merkezlerinden Manisa Salihli Ovası'nda bölgeye özgü yetişen, iriliği ve lezzeti ile diğer türlerden ayrılan 'Domat ve Tekir' cinsi zeytinin hasadına başlandı.

SALİHLİ, MANİSA (DHA) - TÜRKİYE'nin önemli sofralık ve yağlık zeytin üretim merkezlerinden Manisa Salihli Ovası'nda bölgeye özgü yetişen, iriliği ve lezzeti ile diğer türlerden ayrılan 'Domat ve Tekir' cinsi zeytinin hasadına başlandı.

Manisa'da bölgeye özgü yetişen, 'Domat ve Tekir' cinsi zeytinin hasadına başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı merkezlerinden olan Salihli Ovası'nda 110 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını söyledi. Salihli Ovası'ndaki 'Domat ve Tekir' cinsi zeytin hasadına başladıklarını belirten Yalvaç Dedelerimiz ve atalarımızdan kalan, yıllar önce arpa, buğday, hububat ektiğimiz yerlerdi. Burada kimi yerde sulanabilen, kimi yerde susuz yetiştirmek için zeytin ağaçları diktik. Salihli Ovası'nda 72 bini sofralık, 35 bini yağlık olmak üzere toplam 110 bin dekar alanda zeytin üretim yapılıyor. Zeytin üretimine çok büyük katkımız var. Yetiştirdiğimiz zeytinler, hem yağ, hem aroma olarak, hem de lezzet ve tat olarak çok iyi seviyededir. Yetiştirilen ürünlerin bir kısmı zeytinyağı olarak, çeşitli firmalar tarafından ihraç edilmektedir.

ZEYTİNDE SALİHLİ MARKASINI YARATMAK İSTİYORUZ

Zeytinciliği Salihli'de daha iyi yerlere getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Yalvaç Zeytincilikle ilgili kooperatifler kurup, yetiştirdiğimiz zeytinleri Salihli zeytini altında pazarlamak istiyoruz. Nasıl tescilli Salihli Kirazımız var ise tescilli, coğrafi işaretli bir yağ işletmesi ve kooperatif kurmak istiyoruz. Devletimizin desteği ile bunu hayata geçirip, çiftçimizin bu emeklerini, bu alın terini çok daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Üreticilerimiz dünya çapında yapılan zeytinyağı yarışmasında, Japonya'da birinci olmuştur, bu bizi gururlandırmıştır diye konuştu.

MANİSA'DA 'DOMAT VE TEKİR' ZEYTİNİ HASADI BAŞLADI

MANİSA'DA 'DOMAT VE TEKİR' ZEYTİNİ HASADI BAŞLADI

MANİSA'DA 'DOMAT VE TEKİR' ZEYTİNİ HASADI BAŞLADI

MANİSA'DA 'DOMAT VE TEKİR' ZEYTİNİ HASADI BAŞLADI
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Haber: MANİSA'DA 'DOMAT VE TEKİR' ZEYTİNİ HASADI BAŞLADI - Haberler
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