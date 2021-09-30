Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı - Haberler Ekonomi
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Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Türkiye'nin önemli sofralık ve yağlık zeytin üretim merkezlerinden Salihli Ovası'nda bölgeye özgü yetişen, iriliği ve lezzeti ile diğer türlerden ayrılan Domat ve Tekir cinsi zeytininin hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli sofralık ve yağlık zeytin üretim merkezlerinden Salihli Ovası'nda bölgeye özgü yetişen, iriliği ve lezzeti ile diğer türlerden ayrılan Domat ve Tekir cinsi zeytininin hasadına başlandı.

Salihli Ovası'nda Domat ve Tekir cinsi zeytinde hasat başladı. 110 bin dekar alanda zeytin hasadı yapılan Salihli'de üreticiler sezondan umutlu. İlçede zeytin üretiminin geçmişini anlatan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Buraları dedelerimiz ve atalarımızdan kalan, yıllar önce arpa, buğday, hububat ektiğimiz yerlerdi. Bizler kimi yerde sulanabilen, kimi yerde susuz yetiştirmek için zeytin ağaçları diktik" dedi.

Salihli Ovası'nda 72 bini sofralık, 35 bini yağlık olmak üzere toplam 110 bin dekar alanda zeytin üretimi yapıldığını anlatan Yalvaç, "Salihli olarak zeytin üretimine çok büyük katkımız var. Yetiştirdiğimiz zeytinler, hem yağ, hem aroma, hem de lezzet ve tat olarak çok iyi seviyededir. Yetiştirilen ürünlerin bir kısmı zeytinyağı olarak, çeşitli firmalar tarafından ihraç edilmektedir" diye konuştu.

"Zeytinde Salihli markasını oluşturmak istiyoruz"

Zeytinciliği Salihli'de daha iyi yerlere getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Yalvaç, "Zeytincilikle ilgili kooperatifler kurup, yetiştirdiğimiz zeytinleri Salihli zeytini altında pazarlamak istiyoruz. Nasıl tescilli 'Salihli Kirazımız' var ise tescilli, coğrafi işaretli bir yağ işletmesi ve kooperatif kurmak istiyoruz. Devletimizin desteği ile bunu hayata geçirip, çiftçimizin bu emeklerini, bu alın terini çok daha iyi yerlere getirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Salihli Ovası'ndaki zeytin ve zeytinyağının çok kaliteli olduğunu vurgulayan Yalvaç, "Üreticilerimiz dünya çapında yapılan zeytinyağı yarışmasında, Japonya'da birinci olmuştur, bu bizi gururlandırmıştır" dedi. - MANİSA

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

Manisa'da 'Domat ve Tekir' zeytini hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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