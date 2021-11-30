Manisa'da dolu yağışı - Haberler
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Manisa'da dolu yağışı

İhlas Haber Ajansı / Sadık Cangel - Haberler | Güncel

Manisa'da dolu yağışı İki gündür şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki Manisa'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

MANİSA (İHA) - Manisa'da dolu yağışı

MANİSA - İki gündür şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki Manisa'da kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Türkiye'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış Manisa'da da etkili olmaya devam ediyor. Fırtına Manisa'da bir çok ağacın devrilmesine neden olurken saat 11.45 sıralarında sağanak yağışın etkisini artırdığı sırada kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 saniye süren dolu yağışının herhangi bir zarara neden olmadığı öğrenildi.

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