Manisa'da dolandırıldığını iddia eden kadın polise başvurdu
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Manisa'da dolandırıldığını iddia eden kadın polise başvurdu

14.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:30
Manisa'da dolandırıldığını iddia eden kadın polise başvurdu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kadın, evine gelen 2 kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kadın, evine gelen 2 kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

Albayrak Mahallesinde yaşayan 50 yaşındaki N.K, polise yaptığı başvuruda, evine gelen 2 kadının, "kendisinde hastalık olduğu, dua ederek iyileştireceklerini" söyleyerek evdeki altınlarını istediğini söyledi.

Şüphelilerin çay getirmek için mutfağa gittiği sırada 50 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtığını ifade eden N.K, kadınların sokakta bekleyen otomobildeki 2 kişiyle birlikte uzaklaştığını anlattı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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