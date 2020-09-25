Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı
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Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı

25.09.2020 23:39 | Son Güncelleme: 26.09.2020 00:17

Manisa'da iki kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddia eden yaklaşık 150 kişi, iş yerinin önünde toplanarak paralarını istedi.

Manisa'da iki kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddia eden yaklaşık 150 kişi, iş yerinin önünde toplanarak paralarını istedi.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö'nün kendilerine altın alım satımı yapıp kar ettireceği yönünde vaatlerde bulunarak para topladığını belirten yaklaşık 150 kişi, kuyumcular tarafından dolandırıldığını öne sürdü.

Kuyumculardan paralarını geri istemelerine rağmen çeşitli bahanelerle bekletildiklerini savunan yüzlerce mağdur, Kuyumcular Çarşı'sındaki iş yerinin önünde toplanarak kuyumcuya baskın yaptı.

Olay yerine çok sevk edilen polis ekipleri, kabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Polis, kuyumcular M.Ö. ile A.T'yi polis merkezine götürürken, mağdur olduğunu belirten yaklaşık 150 kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Mağdurlardan Mehmet Karakaş, kuyumcuya 225 bin lira vermesine rağmen geri alamadığını belirterek, "Bize külçe alacaktı, paramı istemeye gittim. Bugün diyor, yarın diyor ama vermiyor." dedi.

Hüseyin Alevoğlu da altın yapması için kuyumcuya para verdiklerini anlatarak, "Bugün gelin alın, yarın gelin alın diyor. Dün açıktı dükkanı, bugün dükkanı kapanmış. 174 bin lira vermiştim altın yapması için." diye konuştu.

İlyas Oğuz da 150-200'e yakın mağdur olduğunu dile getirerek, "Şu an paramızı geri istediğimizde farklı bahaneler sunup bize paramızı geri vermiyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan, valimizden ve başımızdaki milletvekillerimizden yardım bekliyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin, biz son kuruşumuza kadar paralarımızı bunlara verdik. Toplamda 15-20 milyon liradan bahsediliyor. Polis bu kuyumcuları aldı ama biz bunları kaçmak üzereyken bulduk." ifadelerini kullandı.

Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı
Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı
Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı
Dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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