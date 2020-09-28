Manisa'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen iki kuyumcu tutuklandı
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Manisa'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen iki kuyumcu tutuklandı

28.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:20
Manisa'da dolandırıcılık yaptığı öne sürülen iki kuyumcu tutuklandı

Manisa'da yaklaşık 150 kişiyi dolandırdığı öne sürülen iki kuyumcu, tutuklandı.

Manisa'da yaklaşık 150 kişiyi dolandırdığı öne sürülen iki kuyumcu, tutuklandı.

Şehzadeler ilçesinde, 25 Eylül'de gözaltına alınan M.Ö. ile ortağı A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şikayetçiler çarşıyı basmıştı

Dolandırıldığını öne süren yaklaşık 150 kişi, A.T. ile M.Ö'nün Kuyumcular Çarşısı'ndaki iş yeri önünde 25 Eylül'de toplanmıştı.

Gruptakiler, şüphelilerin, altın alım satımı yaparak kar ettirmeyi vadettiğini ancak paraları kendilerine ödemediğini ileri sürmüştü.

Kalabalığı güçlükle sakinleştiren polis, M.Ö. ile A.T'yi, karakola götürmüştü.

Dolandırıldıklarını öne sürenler de şikayetçi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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