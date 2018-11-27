Manisa'da Doktorun Rüşvet Aldığı İddiası

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde ameliyat yapmak için rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan Doktor Öğretim Üyesi M.K.E, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki Sevinç Tosun, tedavi için doktor M.K.E ile görüştü.

İddiaya göre, Dr. M.K.E, Tosun'u muayene ettikten sonra ameliyat olması gerektiğini 8 bin 600 lira tutan operasyon masrafının 5 bin 600 liralık kısmının hastaneye değil, elden kendisine vermesi halinde ameliyatı yapacağını söyledi.

Bunun üzerine Tosun'un kızı Yeşim Kadriye Pınar, durumu hastane yetkilileriyle paylaşarak polise bildirdi.

Polis ve hastane yetkililerin bilgisi dahilinde hastaneye giden Pınar, seri numaraları alınan 5 bin 600 lirayla paraları doktora verdi.

Kısa süre sonra odasına giden polis ekipleri, doktoru gözaltına aldı.

Doktor M.K.E'nin emniyetteki ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.