Manisa'da doğurup arsaya bıraktığı bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa'da doğurup arsaya bıraktığı bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı

Manisa'da doğurup arsaya bıraktığı bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen - Haberler | Güncel

Manisa'nın Salihli ilçesinde, doğurup boş bir arsaya bıraktığı bebeğinin ölümüne neden olmakla suçlanan anne tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, doğurup boş bir arsaya bıraktığı bebeğinin ölümüne neden olmakla suçlanan anne tutuklandı.

Zafer Mahallesi'ndeki boş bir arsada bulunan yeni doğmuş bebek cesediyle ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu N.H.A. (17) ile erkek kuzeni A.A, Turgutlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan N.H.A. tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

N.H.A'nın tercüman aracılığıyla alınan ifadesi sırasında, hamilelik sürecini ailesinden korktuğu için gizlediğini ve hastanede doğum yaptıktan sonra bebeği boş arsaya bıraktığını söylediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Tekmen

İdlip'ten kahreden haber: Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
İdlip'ten kahreden haber: Kahraman Mehmetçik Teğmen Osman Alp şehit düştü
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı
Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
Manisa'da cami hoparlöründen beddua: Oruç tutmayanların başı ağrısın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Manisa'da doğurup arsaya bıraktığı bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen anne tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 22:01:29. #1.15#

title