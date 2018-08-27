Manisa'da İş Makinası, Doğalgaz Borusunu Patlattı

Manisa'nınTurgutlu ilçesinde, altyapı ve yol yapım çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Borudan sızan doğalgaz çevrede paniğe neden olurken, ekipler yaptıkları çalışmayla sızıntıyı önledi.

İŞ MAKİNASI DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yol yapım çalışması yapan bir iş makinesi, çalışma sırasında doğalgaz borusunu patlattı. Borudan sızmaya başlayan doğalgaz çevrede paniğe neden olurken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz şirketi ekipleri geldi.

Polisin güvenlik önlemlerini almasının ardından, doğalgaz şirketinin personeli, yaptıkları çalışmayla gaz sızıntısını önledi.