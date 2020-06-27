Manisa'da direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
27.06.2020 12:38 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:15
Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah erken saatlerde Yunusemre ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Esim yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mağara Bahçe Küme Evleri mevkinde yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Erdal Esim'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA