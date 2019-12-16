Manisa'da dilencilere yönelik operasyon

16.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:20

Zabıta ve polis ekipleri, şehir dışından Manisa'ya dilenmek için geldiği belirlenen 11 kişi hakkında işlem yaptı.

Kadınların çocuklarıyla dilencilik yaptığı yönünde ihbar telefonu alan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, durumu Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Polis ve zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 9 çocukla beraber Denizli'nin Çivril ilçesinden Manisa'ya dilencilik yapmak için geldikleri tespit edilen çoğunluğu kadın 11 kişi, işlemleri yapılmak üzere il Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA